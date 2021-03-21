زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد، والمقرر لها غداً الأحد في تمام العاشرة مساءً، على ملعب أنويتا في إطار الإسبوع الثامن والعشرين من الدوري.