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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

الأحد 21/مارس/2021 - 05:48 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد، والمقرر لها غداً الأحد في تمام العاشرة مساءً، على ملعب أنويتا في إطار الإسبوع الثامن والعشرين من الدوري.

وحافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدراة الهدافين بعد تسجله لهدفين في انتصار فريقه برباعية أمام هويسكا، وعلى الجانب الآخر تقدم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للمرتبة الثالثة بعد تسجيله لهدفين في فوز النادي الملكي على سيلتا فيجو بثلاثية.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني على النحو التالي:

ليونيل ميسي21
لويس سواريز 18
كريم بنزيمة 17
جيرارد مورينو 15
يوسف النصيري 15
أليكس ايساك 12
روجر مارتي 11
خوسيه لويس موراليس 11
مايكل اويارزابال 10
ماركوس لورنتي 9
اياجو اسباس9

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