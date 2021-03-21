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ميدو: الجمهور هو أهم عنصر بكرة القدم في حدود التشجيع فقط وليس الإدارة

الأحد 21/مارس/2021 - 06:19 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن الجمهور هو أهم عنصر في كرة القدم، في حدود التشجيع ولكن لا يجب أن يدير الأندية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الجمهور هو أهم عناصر كرة القدم، لكنه لا يدير الأندية".

وشدد على أن الأهلي والزمالك كبيران، ولا يتأثران بغياب أي لاعب مطلقًا مهما كانت قيمته أو مهارته.

فيما أشار إلى أن زيادة الأندية الشعبية يعود بالنفع على الدوري المصري، حيث أنه كلما زادت هذه الأندية فإنه يزيد كثيرًا من قيمة بطولة الدوري على الجوانب المادية والتنافسية أيضًا.

وأوضح أن تشجيع الاستثمار شئ رائع، مشيرًا إلى أنه يخشى أن يأتي بعد 15 عامًا ويكون لدينا فريقين أو ثلاثة فقط يمتلكون جماهير بالدوري المصري.

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