ميدو: الجمهور هو أهم عنصر بكرة القدم في حدود التشجيع فقط وليس الإدارة





وأوضح أن تشجيع الاستثمار شئ رائع، مشيرًا إلى أنه يخشى أن يأتي بعد 15 عامًا ويكون لدينا فريقين أو ثلاثة فقط يمتلكون جماهير بالدوري المصري.

فيما أشار إلى أن زيادة الأندية الشعبية يعود بالنفع على الدوري المصري، حيث أنه كلما زادت هذه الأندية فإنه يزيد كثيرًا من قيمة بطولة الدوري على الجوانب المادية والتنافسية أيضًا.