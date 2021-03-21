سولسكاير يتمسك ببقاء نجم الفريق

يمارس النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد، ضغوطاته على إدارة النادي من أجل الإبقاء على الفرنسي بول بوجبا، وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2022، وحتى الآن لم يتخذ اللاعب قراره النهائي بشأن مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل.





وأوضحت تقارير صحفية أن تمسك سولسكاير باستمرار بوجبا في الفريق، بعد عودته من الإصابة، وتسجيله هدف فوز مانشستر يونايتد على ميلان، والتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.



