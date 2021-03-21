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كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

الأحد 21/مارس/2021 - 06:54 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع مهاجم مميز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان كارتيرون يري ان هناك عقم تهديفي في خط هجوم الأبيض، بسبب عدم وجود رأس حربة صريح مميز، في ظل عدم اقتناعه بمروان حمدي وسيف الدين الجزيري.


ويحتاج كارتيرون إلي لاعب بمواصفات خاصة، مثلما كان يفعل مصطفى محمد قبل رحيله إلي جالطا سراي التركي في يناير الماضي.


وتناقش لجنة الكرة بالنادي الأبيض، ملفات مهاجمين أفارقة في الوقت الراهن، لاختيار أحدهم وعرضه على كارتيرون لأخذ رأيه النهائي.

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