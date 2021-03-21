Advertisements

رانيا فريد شوقي: كنت اتفق مع أبي على عمل مقالب في عمتي

الأحد 21/مارس/2021 - 06:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قالت الفنانة رانيا فريد شوقى انها كانت شقية جدًا هي صغيرة وكانت تتفق مع والدها الراحل فريد شوقى على عمل مقالب في عمتها، كما كانت تشترى ماسكات لكي ترعبها.

وأضافت خلال استضافة عائلة الفنان فريد شوقى  مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى بمناسبة عيد الام ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" انا كانت جبانه جداً وكنت على طول انام في السرير مع عبير علشان بخاف.

وأشارت رانيا فريد شوقي، إلى أن سرها كان دائما كان مع والدتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مناسبة عيد الأم رانيا فريد شوقي

أخبار تهمك

مديرية الطب البيطري بالمنوفية يكشف حقيقة ظهور حيوان غريب بمركز الباجور

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 9 ساعات

هل يجوز إخراج العقيقة لحما نيئا؟ الإفتاء تجيب

منذ ساعتين

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 9 ساعات

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"شوفت أبويا بيطوف".. رانيا فريد شوقي تحكي تفاصيل رؤيا الحرم

رانيا فريد شوقي: عادل أدهم كان بيغنيلي

رانيا فريد شوقي: لهذا السبب والدي لم يعيش حالة النجومية

رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات عملها مع والدها الراحل وتُعلق:"يارتني مثلت معاك أكتر"

رانيا فريد شوقي عن تجسيد حياة والدها في عمل سينمائي.. "يا جماعة دا اسمه فريد ربنا اختصة باسمه"

رانيا فريد شوقي تكشف ل"الفجر الفني" عن أكثر دور أجهدها نفسيا خلال مشوارها الفني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار