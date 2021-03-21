رانيا فريد شوقي: كنت اتفق مع أبي على عمل مقالب في عمتي





قالت الفنانة رانيا فريد شوقى انها كانت شقية جدًا هي صغيرة وكانت تتفق مع والدها الراحل فريد شوقى على عمل مقالب في عمتها، كما كانت تشترى ماسكات لكي ترعبها.





وأضافت خلال استضافة عائلة الفنان فريد شوقى مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى بمناسبة عيد الام ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" انا كانت جبانه جداً وكنت على طول انام في السرير مع عبير علشان بخاف.





وأشارت رانيا فريد شوقي، إلى أن سرها كان دائما كان مع والدتها.