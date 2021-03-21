Advertisements
رانيا فريد شوقي: كنت اتفق مع أبي على عمل مقالب في عمتي
الأحد 21/مارس/2021 - 06:26 ص
Advertisements
قالت الفنانة رانيا فريد شوقى انها كانت شقية جدًا هي صغيرة وكانت تتفق مع والدها الراحل فريد شوقى على عمل مقالب في عمتها، كما كانت تشترى ماسكات لكي ترعبها.
وأضافت خلال استضافة عائلة الفنان فريد شوقى مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى بمناسبة عيد الام ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" انا كانت جبانه جداً وكنت على طول انام في السرير مع عبير علشان بخاف.
وأشارت رانيا فريد شوقي، إلى أن سرها كان دائما كان مع والدتها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements