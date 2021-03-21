جوارديولا وأجويرو أمل برشلونة للحفاظ على ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكثير من الشكوك تحيط بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.









وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ورجحت العديد من التقارير انضمام البرغوث الأرجنتيني إلى نادي آخر في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عودة خوان لابورتا إلى رئاسة برشلونة صنعت أملاً جديدًا بشأن استمرار ميسي مع البرسا في المواسم المقبلة لكن هناك عمل يتعين على إدارة البلوجرانا القيام به لإنجاز هذه المهمة.









وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على تصريحات كريستيان مارتن الصحفي في شبكة ESPN العالمية عن مصير ميسي في الموسم المقبل التي قال فيها:"إذا فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا فإنه من الممكن أن يعود جوارديولا إلى تدريب برشلونة".









وأضاف:"سيكون هذا الأمر عاملًا آخر لإقناع ميسي الذي يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى عقب تجديد دماء الفريق".









وتابع:"حتى إذا كان كومان يعمل على تطوير آداء برشلونة الآن فإن جوارديولا وأرتيتا هما خيارات لاستبداله في المستقبل".









واختتم مارتن حديثه قائلا: "أعتقد أن أجويرو وجوارديولا هما مفتاح إقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة".