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تشيلسي يدخل سباق الفوز بالمهاجم المعجزة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويعد هالاند محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، في ظل أداءه الرائع الذي يقدمه رفقه أسود الفيستيفال.


وبحسب صحيفة "صن"، فإن إدارة نادي تشيلسي ترغب في التحرك نحو هالاند خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لكنها وضعت شرطًا واحدًا أمام المدرب الألماني توماس توخيل لإبرام هذه الصفقة.


وتابعت الصحيفة، أن أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، يخطط لجعل هالاند أغلى صفقة في تاريخ البلوز مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.


وأشارت الصحيفة، أن إدارة تشيلسي اشترطت على توخيل التعاقد مع هالاند، مقابل نجاح المدرب الألماني في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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