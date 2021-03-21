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بعد توليه تدريب الإسماعيلي.. تعرف على أبرز أرقام إيهاب جلال في الكرة المصرية
الأحد 21/مارس/2021 - 07:35 ص
محمد زويد
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أتم منذ قليل مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد مع إيهاب جلال كمديرًا فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
إيهاب جلال خلال مشواره التدريبى مع 5 أندية بـ " الممتاز" تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة وإنبى والزمالك والمصرى البورسعيدي "
- خاض 246 مباراة في جميع البطولات فاز 117 و تعادل 63 بينما جائت الخسر في 66 و أستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 74 لقاء.
- لعب بالدورى العام 215 مباراة فاز 101 لقاء ،وتعادل 58، بينما خسر 56 ، وحقق الكلين شيت في 65 لقاء .
- خاض بكأس مصر .. 11 مباراة فاز 5 وتعادل 1 بينما كانت الخسارة حاضرة في 5 لقائات ، وحقق كليت شيت في 3 لقاءات.
- خاض بكأس الكونفدرالية .. 21 مباراة فاز 12 وتعادل 4 خسر 5 ، وحقق الكلين شيت في 6 لقاءات.
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