Advertisements

بعد توليه تدريب الإسماعيلي.. تعرف على أبرز أرقام إيهاب جلال في الكرة المصرية

الأحد 21/مارس/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أتم منذ قليل مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد مع إيهاب جلال كمديرًا فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

إيهاب جلال خلال مشواره التدريبى مع 5 أندية بـ " الممتاز" تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة وإنبى والزمالك والمصرى البورسعيدي "

- خاض 246 مباراة في جميع البطولات فاز 117 و تعادل 63 بينما جائت الخسر في 66 و أستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 74 لقاء.

- لعب بالدورى العام 215 مباراة فاز 101 لقاء ،وتعادل 58، بينما خسر 56 ، وحقق الكلين شيت في 65 لقاء .

- خاض بكأس مصر .. 11 مباراة فاز 5 وتعادل 1 بينما كانت الخسارة حاضرة في 5 لقائات ، وحقق كليت شيت في 3 لقاءات.

- خاض بكأس الكونفدرالية .. 21 مباراة فاز 12 وتعادل 4 خسر 5 ، وحقق الكلين شيت في 6 لقاءات.

أخبار تهمك

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ أقل من ساعة

مديرية الطب البيطري بالمنوفية يكشف حقيقة ظهور حيوان غريب بمركز الباجور

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

هل يجوز إخراج العقيقة لحما نيئا؟ الإفتاء تجيب

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار