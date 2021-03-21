بعد توليه تدريب الإسماعيلي.. تعرف على أبرز أرقام إيهاب جلال في الكرة المصرية









- خاض بكأس الكونفدرالية .. 21 مباراة فاز 12 وتعادل 4 خسر 5 ، وحقق الكلين شيت في 6 لقاءات. - خاض بكأس مصر .. 11 مباراة فاز 5 وتعادل 1 بينما كانت الخسارة حاضرة في 5 لقائات ، وحقق كليت شيت في 3 لقاءات. - لعب بالدورى العام 215 مباراة فاز 101 لقاء ،وتعادل 58، بينما خسر 56 ، وحقق الكلين شيت في 65 لقاء .

- خاض 246 مباراة في جميع البطولات فاز 117 و تعادل 63 بينما جائت الخسر في 66 و أستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 74 لقاء.