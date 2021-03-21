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تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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سجلت درجات الحرارة بمحافظة الدقهلية العظمى ٢٤ والصغرى ٩ درجات والمتوسطة ١٧ درجة مئوية، ونسبة الرطوبة ٦٩%، برياح شمالية شرقية تصل سرعتها من 12 الي 28 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا، بارد ليلا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلا

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

- أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

- أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة ٣٠٪.

- رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

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