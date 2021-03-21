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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 21 مارس 2021.. "احذر نزيف المال"

الأحد 21/مارس/2021 - 07:47 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 21 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 21 مارس 2021.

برج الحمل: 
بؤرة تركيزك على الاستمتاع بما تبقى من الصيف بالبحث عن المصايف أو الأندية والمتنزّهات، لكن عليك عدم إهمال لقمة عيْشك خاصةً إن كانت أحوالك المعيشيّة تتطلب تأجيل تلك المصايف وتحصيل قروش ضروريّة.

برج الثور: 
ترغب فى التوازن بين العمل والأسرة بتقسيم وقتك وجهدك وهذا مُمتاز،ربما وجدت البديل عن المصايف بزيارتك شبه اليومية للأسواق ولو لمجرّد النزهة لكن إحترس من مشتريات غير ضرورية تنزلق لها وتسبب لك أزمة مالية بنهاية الأسبوع،نصيحة الأسبوع بأن تنتبه لقرشك الأبيض.

برج الجوزاء: 
المال يستحوذ على جانب كبير من نشاطك هذا الأسبوع والذى ربما تحصّلت عليه من خلال عملك أو تحصّلك على إرث أو بيع لوقف يخص العائلة، رُبما وجدت نفسك هذا الأسبوع فى أكثرمن إحتفال أو بين مجموعة من كورس تعليمى.

برج السّرطان: 
حالتك المالية تعانى من نزيف نفقات وجهدك هذا الأسبوع قد ينصبّ على إيقاف هذا النزيف دون اللجوء لصفة بغيضة كالبخل، إهتمامك بلقمة عيْشك يرفع من حالتك المعنويّة ويخفض من الآثار السلبية لتلك النفقات الزائدة.

برج الأسد: 
رغبتك كبيرة فى اللمعان لكنك مُعرّض لمشاكل سببها الرئيسى زلّة لسان قد تتسبب فى مشاكل على جبهتك العاطفيّة، ألفاظك الخشنة وأسلوبك الكلامى قد لايتقبله الجميع برحابة صدر، علاقات مهمّة قد تنتهى بسبب غرورك واستخفافك بغيرك، نصيحة هذا الأسبوع لك، لتقل خيرًا أو لتسكت.

برج العذراء: 
أسفار قصير وربما كانت بغرض إستكمال الدراسات العليا للبعض، فرص الحب الجديدة واردة وعليك أن تكون جاهزًا لإقتناصها عند ظهورها بالطريق المُستقيم الرّسمى لتوفر على نفسك الوقت والجهد، والمال.

برج الميزان: 
فى وقت قد تشعر فيه بالكآبة أو الإحباط قد تفرح بعلاقة تعارف جديدة تفيدك فى فرصة عمل جديدة، فرصة لتجديد علاقة صداقة قديمة واردة للغاية وربما كانت مفيدة فى إنهاء حالة البطالة إن وُجِدَتْ أو وظيفة إضافية لكسب قروش زيادة بالحلال.

برج العقرب: 
الحب والأسفار وجهان لعملة السعادة التى يسعى خلفها الجميع للإستمتاع بالصيف، وربما كانت تلك العملة فى يدك هذا الأسبوع لتستمتع بأسبوع عسل مع الزوجة بأحد المصايف، الأسفار أو مشاوير العمل مرجح لها النجاح مع الإنتباه لأغراضك من الضياع أو السرقة.

برج القوس: 
تجد أنه يتوجب عليك إنهاء أكثر من عمل ويوميًا طوال الأسبوع دون أى فرصة لتأجيل أو إعادة ترتيب تلك الأعمال، ومع حرارة الصيف وإهمال طعامك وقلة النوم فأنت مُعرّض لمشاكل صحيّة.

برج الجدى: 
قد تشعر هذا الأسبوع بولادة جديدة كتعارف بعلاقة عمل أو حب جديدة، زيارة لمكان جديد، شراء كتب أو ملابس جديدة، أو إستقبال طفل جديد، وحتى إستقبال حيوان أليف جديد بمنزلك.

برج الدّلو: 
إن كنت تعمل فى مجال السياحة ففرصة لتوثيق علاقتك بأحد السيّاح قد تكون مُثمرة لمجال عملك لجذب المزيد منهم، الأسفار بغرض العمل ولو داخل الوطن واردة رغم حرارة الصيف لكنها مُفيدة لحصد قروش حلال لأسرتك.

برج الحُوت: 
الأسرة شديدة الأهمية بالنسبة لك، أسفارك بغرض الترفيه لن تشعر بطعمها بدونهم، إختيارك لأماكن الترفيه رغم قيمتها التى تبدو باهظة لكنها مريحة ومأمونة لأفراد أسرتك فلا تتحسر على قروش تدفعها لرفاهيتهم.

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