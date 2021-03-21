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حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 21 مارس 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 08:04 ص
برج الحمل
برج الحمل
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الحمل اليوم 21 مارس 2021
بؤرة تركيزك على الاستمتاع بما تبقى من الصيف بالبحث عن المصايف أو الأندية والمتنزّهات، لكن عليك عدم إهمال لقمة عيْشك خاصةً إن كانت أحوالك المعيشيّة تتطلب تأجيل تلك المصايف وتحصيل قروش ضروريّة.

صفات برج الحمل:
مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.

أشهر مواليد برج الحمل: شارلي شابلن، وجيمس كلارك، وتوماس جيفرسون، ووليام ريتش، وهوديني.

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