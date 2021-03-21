حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 21 مارس 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 21 مارس 2021

بؤرة تركيزك على الاستمتاع بما تبقى من الصيف بالبحث عن المصايف أو الأندية والمتنزّهات، لكن عليك عدم إهمال لقمة عيْشك خاصةً إن كانت أحوالك المعيشيّة تتطلب تأجيل تلك المصايف وتحصيل قروش ضروريّة.





صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



