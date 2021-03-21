حظك اليوم.. توقعات برج الثور 21 مارس 2021

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توقعات برج الثور اليوم 21 مارس 2021

ترغب فى التوازن بين العمل والأسرة بتقسيم وقتك وجهدك وهذا مُمتاز،ربما وجدت البديل عن المصايف بزيارتك شبه اليومية للأسواق ولو لمجرّد النزهة لكن إحترس من مشتريات غير ضرورية تنزلق لها وتسبب لك أزمة مالية بنهاية الأسبوع،نصيحة الأسبوع بأن تنتبه لقرشك الأبيض.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



