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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 21 مارس 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 08:05 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 21 مارس 2021
ترغب فى التوازن بين العمل والأسرة بتقسيم وقتك وجهدك وهذا مُمتاز،ربما وجدت البديل عن المصايف بزيارتك شبه اليومية للأسواق ولو لمجرّد النزهة لكن إحترس من مشتريات غير ضرورية تنزلق لها وتسبب لك أزمة مالية بنهاية الأسبوع،نصيحة الأسبوع بأن تنتبه لقرشك الأبيض.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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