حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 21 مارس 2021

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توقعات برج الجوزاء اليوم 21 مارس 2021

المال يستحوذ على جانب كبير من نشاطك هذا الأسبوع والذى ربما تحصّلت عليه من خلال عملك أو تحصّلك على إرث أو بيع لوقف يخص العائلة، رُبما وجدت نفسك هذا الأسبوع فى أكثرمن إحتفال أو بين مجموعة من كورس تعليمى.





صفات برج الجوزاء:

مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف



