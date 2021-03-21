حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 21 مارس 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 21 مارس 2021

حالتك المالية تعانى من نزيف نفقات وجهدك هذا الأسبوع قد ينصبّ على إيقاف هذا النزيف دون اللجوء لصفة بغيضة كالبخل، إهتمامك بلقمة عيْشك يرفع من حالتك المعنويّة ويخفض من الآثار السلبية لتلك النفقات الزائدة.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



