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حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 21 مارس 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 08:07 ص
برج الأسد
برج الأسد
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الأسد اليوم 21 مارس 2021
رغبتك كبيرة فى اللمعان لكنك مُعرّض لمشاكل سببها الرئيسى زلّة لسان قد تتسبب فى مشاكل على جبهتك العاطفيّة، ألفاظك الخشنة وأسلوبك الكلامى قد لايتقبله الجميع برحابة صدر، علاقات مهمّة قد تنتهى بسبب غرورك واستخفافك بغيرك، نصيحة هذا الأسبوع لك، لتقل خيرًا أو لتسكت.

صفات برج الأسد:
مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.

أشهر مواليد برج الأسد: نابليون بونابرت، موسوليني، عمر الخيام، جورج برنارد شو، أرنولد شوارزنيجر، وفيدل كاسترو.

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