حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 21 مارس 2021

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توقعات برج الأسد اليوم 21 مارس 2021

رغبتك كبيرة فى اللمعان لكنك مُعرّض لمشاكل سببها الرئيسى زلّة لسان قد تتسبب فى مشاكل على جبهتك العاطفيّة، ألفاظك الخشنة وأسلوبك الكلامى قد لايتقبله الجميع برحابة صدر، علاقات مهمّة قد تنتهى بسبب غرورك واستخفافك بغيرك، نصيحة هذا الأسبوع لك، لتقل خيرًا أو لتسكت.





صفات برج الأسد:

مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.



