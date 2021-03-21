حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 21 مارس 2021

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توقعات برج الميزان اليوم 21 مارس 2021

فى وقت قد تشعر فيه بالكآبة أو الإحباط قد تفرح بعلاقة تعارف جديدة تفيدك فى فرصة عمل جديدة، فرصة لتجديد علاقة صداقة قديمة واردة للغاية وربما كانت مفيدة فى إنهاء حالة البطالة إن وُجِدَتْ أو وظيفة إضافية لكسب قروش زيادة بالحلال.





صفات برج الميزان:

مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.



