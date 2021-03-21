حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 21 مارس 2021

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توقعات برج العقرب اليوم 21 مارس 2021

الحب والأسفار وجهان لعملة السعادة التى يسعى خلفها الجميع للإستمتاع بالصيف، وربما كانت تلك العملة فى يدك هذا الأسبوع لتستمتع بأسبوع عسل مع الزوجة بأحد المصايف، الأسفار أو مشاوير العمل مرجح لها النجاح مع الإنتباه لأغراضك من الضياع أو السرقة.





صفات برج العقرب:

مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.



