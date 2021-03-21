Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 21 مارس 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 08:08 ص
برج العقرب
برج العقرب
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العقرب اليوم 21 مارس 2021
الحب والأسفار وجهان لعملة السعادة التى يسعى خلفها الجميع للإستمتاع بالصيف، وربما كانت تلك العملة فى يدك هذا الأسبوع لتستمتع بأسبوع عسل مع الزوجة بأحد المصايف، الأسفار أو مشاوير العمل مرجح لها النجاح مع الإنتباه لأغراضك من الضياع أو السرقة.

صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر برج العقرب الفجر

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ حوالي 22 ساعة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 15 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب اليوم 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار