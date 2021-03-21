Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج القوس 21 مارس 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 08:09 ص
برج القوس
برج القوس
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج القوس اليوم 21 مارس 2021
تجد أنه يتوجب عليك إنهاء أكثر من عمل ويوميًا طوال الأسبوع دون أى فرصة لتأجيل أو إعادة ترتيب تلك الأعمال، ومع حرارة الصيف وإهمال طعامك وقلة النوم فأنت مُعرّض لمشاكل صحيّة.

صفات برج القوس:
مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.

أشهر مواليد برج القوس: بروس لي، وونستون تشرشل، ومارك توين، ولودوينغ فان بيتهوفين، وولت ديزني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر برج القوس الفجر

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 11 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج القوس اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج القوس 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج القوس 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج القوس 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج القوس اليوم 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج القوس 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار