حظك اليوم.. توقعات برج القوس 21 مارس 2021

تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.





توقعات برج القوس اليوم 21 مارس 2021

تجد أنه يتوجب عليك إنهاء أكثر من عمل ويوميًا طوال الأسبوع دون أى فرصة لتأجيل أو إعادة ترتيب تلك الأعمال، ومع حرارة الصيف وإهمال طعامك وقلة النوم فأنت مُعرّض لمشاكل صحيّة.





صفات برج القوس:

مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.



