Advertisements

طرح برومو "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 08:10 ص
بوابة الفجر
Advertisements
طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برومو مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأعلن عن عرضه حصريا على قناة Dmc، فى شهر رمضان المقبل 2021.

مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب.

br>

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منى ذكي لعبة نيوتن

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

البحوث الفلكية: لن نشهد ظواهر فلكية مقلقة خلال فصل الربيع (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ حوالي 22 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

موضوعات متعلقة

طرح برومو جديد لفيلم VENOM (فيديو)

برومو "العاصوف" للنجم السعودي ناصر القصبي يحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)

100 ألف مشاهدة للإعلان التشويقي لـ"العاصوف" للنجم السعودي ناصر القصبي (فيديو)

مشاهدات مرتفعة لبرومو "العاصوف" للنجم السعودي ناصر القصبي (فيديو)

بالفيديو.. موعد طرح لعبة Final Fantasy VII Remake

"يا روقانك" لعمرو دياب تقتنص تريند يوتيوب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار