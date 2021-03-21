طرح برومو "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي (فيديو)

طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برومو مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.





وأعلن عن عرضه حصريا على قناة Dmc، فى شهر رمضان المقبل 2021.





مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب.





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