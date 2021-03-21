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هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

الأحد 21/مارس/2021 - 08:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نشرت وزارة الصحة المصرية منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإجابة على سؤال، وهو: هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الأحذية؟

وقالت الوزارة، إن احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيفة للغاية.

وأضافت الوزارة: "وللاحتياط، وخاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض".

وتابعت: "احرص على ترك حذائك على مدخل بيتك، فذلك سوف يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية".

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