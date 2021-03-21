هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

نشرت وزارة الصحة المصرية منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإجابة على سؤال، وهو: هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الأحذية؟





وقالت الوزارة، إن احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيفة للغاية.





وأضافت الوزارة: "وللاحتياط، وخاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض".



