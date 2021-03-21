Advertisements
هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب
الأحد 21/مارس/2021 - 08:13 ص
Advertisements
نشرت وزارة الصحة المصرية منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للإجابة على سؤال، وهو: هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الأحذية؟
وقالت الوزارة، إن احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيفة للغاية.
وأضافت الوزارة: "وللاحتياط، وخاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض".
وتابعت: "احرص على ترك حذائك على مدخل بيتك، فذلك سوف يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements