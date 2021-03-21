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تظاهرات في شارع بورقيبة تطالب برحيل إخوان تونس

الأحد 21/مارس/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
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خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، في مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان، بالتزامن مع استمرار الصراع السياسي بين الرئاسات الثلاث في تونس.

وطالب المحتجون بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

كما تقدمت عبير موسي تظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد.

وكان منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، أثار توتراً واحتقاناً داخل البرلمان، أمس.

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