Advertisements

5 وفيات و1347 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الأحد 21/مارس/2021 - 08:36 ص
الكويت
الكويت
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في الكويت، 1347 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

 

وفي تصريحات صحفية المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، قال فيها إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد ارتفع ليصل إلى 217933، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1215.

 

وأضاف متحدث الصحة الكويتية، أن هناك 230 حالة تتلقى حاليا الرعاية الصحية في العناية المركزة.

 

وسجلت السلطات الصحية الكويتية، 1386 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 202208 حالات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت إصابات كورونا 5 وفيات

أخبار تهمك

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت من كورونا إلى 9

تسجيل أكثر من 900 حالة شفاء من كورونا في الكويت

الكويت تعلن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تعلن تسجيل شفاء 617 حالة من فيروس كورونا

الكويت تسجل حالة وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار