5 وفيات و1347 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة في الكويت، 1347 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وفي تصريحات صحفية المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، قال فيها إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد ارتفع ليصل إلى 217933، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1215.

وأضاف متحدث الصحة الكويتية، أن هناك 230 حالة تتلقى حاليا الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وسجلت السلطات الصحية الكويتية، 1386 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 202208 حالات.