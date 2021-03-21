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نهال عنبر تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة وتُعلق :"فقداكي جدًا يا أحن أم"

الأحد 21/مارس/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة نهال عنبر على الاحتفال بعيد الأم، مُتذكرة والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانتي إن شاء الله في الجنة ونعيمها كنا دايما بنحتفل سويًا بعيد ميلادك يوم ٢٠ مارس، وعيد الأم يوم ٢١ بجد فقداكي جدًا يا أحلى وأحن وأجمل أم، ربنا يرحمك برحمته الواسعه ويسكنك فسيح جناته".

وفي سياق آخر، شاركت نهال عنبر مؤخرًا في حكاية "أمر شخصي" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهي بطولة شيري عادل، جمال عبد الناصر، ميدو عادل، سيمون، ايهاب فهمي، وهي من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج محمود كامل.

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