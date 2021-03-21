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كورونا حول العالم.. 122.7 مليون إصابة والوفيات 2.7 مليون

الأحد 21/مارس/2021 - 09:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الوباء، 122 مليونا و767 ألفا و150 شخصا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

وتبلغ حصيلة ضحايا الفيروس والأمراض التي تسبب فيها، مليونين و709 آلاف و423 شخصا، فيما تعافى أكثر من 98 مليون شخص.

 

 وتضم قائمة الدول، التي تجاوز عدد الإصابات بكورونا فيها 10 ملايين شخص، الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت هذه القائمة ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فيها 29 مليونا و782 ألفا و753 شخصا، فيما توفي منهم 541 ألفا و914 شخصا، وتعافى أكثر من 22 مليون شخص.

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