Advertisements

الأهلي ينجح في الحفاظ على نجميه

الأحد 21/مارس/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام أن الأهلي نجح في تجديد عقود اثنين من نجوم فريقه وأن الإعلان عن ذلك سيكون بعد مواجهات الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمر ربيع ياسين أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية النهار :"نجح مسئولو الأهلي في التجديد لثنائي الفريق عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات".

وأضاف:"التجديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا".

واختتم ياسين تصريحاته قائلاً:"فتح الأهلي أيضًا ملف التجديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي ويحاولون للوصول إلى اتفاق معهم والإعلان عنه في الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي المريخ السوداني في السودان في الجولة الخانسة يوم 3 أبريل المقبل بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وستكون مباراة سيمبا التنزاني في القاهرة يوم 9 من الشهر المقبل وسيقودها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في خلف سيمبا التنزاني المتصدر بـ10 نقاط بينما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وياتي المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 12 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ يوم

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار