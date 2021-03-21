الأهلي ينجح في الحفاظ على نجميه

ذكرت وسائل إعلام أن الأهلي نجح في تجديد عقود اثنين من نجوم فريقه وأن الإعلان عن ذلك سيكون بعد مواجهات الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال عمر ربيع ياسين أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية النهار :"نجح مسئولو الأهلي في التجديد لثنائي الفريق عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات".





وأضاف:"التجديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا".





واختتم ياسين تصريحاته قائلاً:"فتح الأهلي أيضًا ملف التجديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي ويحاولون للوصول إلى اتفاق معهم والإعلان عنه في الفترة المقبلة".





ومن المقرر أن يواجه الأهلي المريخ السوداني في السودان في الجولة الخانسة يوم 3 أبريل المقبل بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وستكون مباراة سيمبا التنزاني في القاهرة يوم 9 من الشهر المقبل وسيقودها الحكم الجزائري مصطفى غربال.





يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في خلف سيمبا التنزاني المتصدر بـ10 نقاط بينما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وياتي المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



