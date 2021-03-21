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الأهلي ينجح في الحفاظ على نجميه
الأحد 21/مارس/2021 - 08:30 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام أن الأهلي نجح في تجديد عقود اثنين من نجوم فريقه وأن الإعلان عن ذلك سيكون بعد مواجهات الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال عمر ربيع ياسين أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية النهار :"نجح مسئولو الأهلي في التجديد لثنائي الفريق عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات".
وأضاف:"التجديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا".
واختتم ياسين تصريحاته قائلاً:"فتح الأهلي أيضًا ملف التجديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي ويحاولون للوصول إلى اتفاق معهم والإعلان عنه في الفترة المقبلة".
ومن المقرر أن يواجه الأهلي المريخ السوداني في السودان في الجولة الخانسة يوم 3 أبريل المقبل بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وستكون مباراة سيمبا التنزاني في القاهرة يوم 9 من الشهر المقبل وسيقودها الحكم الجزائري مصطفى غربال.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في خلف سيمبا التنزاني المتصدر بـ10 نقاط بينما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وياتي المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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