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دفعة مارس.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم القومي

الأحد 21/مارس/2021 - 09:28 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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دفعة مارس.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم القومي 

منحة العمالة الغير منتظمة 2021، تتزايد عمليات البحث بشكل يومي من قبل عمال اليوميه المستفيدين من منحة العماله الغير منتظمة التي اطلقتها المؤسسة الرئاسيه من اجل دعم العمال الذي فقدوا اعمالهم بسبب تفاقم تداعيات وباء كورونا في البلاد ، وتجدر الاشارة ان وزارة القوي العامله قد نجحت في تسليم ستة دفعات من العماله حيث يتم استحقاق مبلغ ثلاث االاف جنية لكل عامل مقسمة علي دفعتين حيث يتم تسليم مبلغ شهر خمسمائة جنية عبر الحسابات البريدية للمواطنين .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
قامت وزارة القوي العامله بتحديد موعد لصرف الدفعات المستحقه للذي تخلفوا عن الموعد الاصلي لاستلام دفعاتهم الاخيره التي تم تسليمها في السابع من مارس الجاري حيث يتم الاستعلام عن كافة التفاصيل عبر الدخول علي رابط الوزارة الكترونيا واتباع الخطوات اللازمه للنجاح بعملية الاستعلام باستخدام الرقم القومي واسم المستفيد ، وتجدر الاشارة ان هذه المبالغ تم تخصيصها لحوالي اثنان مليون ونصف عامل من الذي فقدوا اعمالهم بسبب ما تعانية البلاد من تزايد لاعداد المصابين بالوباء العالمي الذي ضرب البلاد في بداية العام الماضي .

كيفية الاستعلام عن المنحة الرئاسية
يتم الدخول عبر رابط وزارة القوي العامله من خلال اتباع مجموعه بسيطة من الخطوات التي سنستعرضها لكم من خلال السطور التالية:-

- تسجيل الدخول عبر الرابط الالكتروني لوزارة القوي العامله.
- الضغط علي زر الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمة .
- كتابة الاسم والرقم القومي .
- الضغط علي زر استعلام .

دفعة مارس.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم القومي 

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