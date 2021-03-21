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روجينا تُهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم وتُعلق:"كل سنة وانتي حسك في الدنيا بيطمنى"

الأحد 21/مارس/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة روجينا رسالة تهنئة لوالدتها بمناسبة بعيد الأم، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت روجينا صورتين جديدتين لها برفقة والدتها، ظهرت فيهم وهي تُقبلها وتُقبل يدها، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانتى الأمان والحنية والسند، كل سنة وانتى حسك فى الدنيا بيطمنى".

وتابعت روجينا قائلة :"كل سنة وانتي دعواتك ليا بتقويني، كل سنة ورضاكي عني يبقى سبب في رضا ربنا عليا".

واختتمت روجينا كلامها قائلة :"ربنا يحفظك ليا ويرزقك الصحة يا أمي وافضل تحت رجليكي، كل عيد أم وانتي طيبة، كل عيد أم وكل الأمهات بخير".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة روجينا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بنت السلطان"، وهو بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، أوتاكا، حسن أبوالروس، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.
روجينا تُهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم وتُعلق:"كل سنة وانتي حسك في الدنيا بيطمنى"
روجينا تُهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم وتُعلق:"كل سنة وانتي حسك في الدنيا بيطمنى"
روجينا تُهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم وتُعلق:"كل سنة وانتي حسك في الدنيا بيطمنى"
روجينا تُهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم وتُعلق:"كل سنة وانتي حسك في الدنيا بيطمنى"

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