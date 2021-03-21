برشلونة يستقر على رحيل نجمه

أفادت مصادر صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة ينوي التخلص من اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان برشلونة قرر بيع فيليب كوتينهو بشكل نهائي، لأسباب اقتصادية أكثر من كونها رياضية، حيث لا يريد النادي الكتالوني دفع 20 مليون يورو إذا لعب كوتينهو 10 مباريات.





وشارك كوتينهو في 90 مباراة مع البارسا، وهناك بند في عقده إذا شارك في 100 مباراة، سيكون على النادي الكتالوني دفع 20 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة: ان خوان لابورتا قرر الإستغناء عن كوتينهو في الصيف المقبل، خاصةً إنه لم يقدم المستوي المتوقع منذ انضمامه من الريدز.





يذكر ان كوتينهو انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول، مقابل 120 مليون يورو في يناير عام 2018، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات.



