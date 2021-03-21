



متوفر الآن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامة 2021، اعلنت وزارة التضصامن الاجتماعي منذ ساعات قليله عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيس بوك انها ستقوم بتقديم موعد صرف مستحقات المعاش المستحق من تكافل وكرامه الي يوم الواحد والعشرون من الشهر الجاري حيث سيبدأ في الساعات الاولي من صباح الغد الموافق يوم الاحد ، وتجدر الاشارة الي ان اعمال الصرف ستكون ميسره من خلال منافذ مكاتب التضامن الاحتماعي او عبر الحسابات البنكيه المتاحة للمواطنين الذي يتقاضون اموالهم عبر استخدام الفيزا كارد ويقومون بالصرف من خلال البنوك.





معاش تكافل وكرامة 2021

تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامه والتي تم التاكد من انكباق الشروط عليهم التي قامت بوضعها وزارة التضامن الاجتماعي ليصل الدعم الي مستحقيه من محدودي الدخل والنساء الارامل والمطلقات واصحاب الاعاقات الكامله والجزئيه ، حيث يتم منحهم اعانات مادية شهريا لمساعدتهم علي الحصول علي احتياجاتهم الاساسي من ماكولات ومشروبات بالاضافه الي توفير المصاريف المدرسيه لابناء المطلقات وذلك بعد احضار قيد رسمي يثبت انتماء الطالب الي مرحله تعليميه .





خطوات الاستعلام عن معاش التضامن الاجتماعي

تقدر المنحه الماديه التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي الي المستفيدين بحوالي اربعمائة جنية لكل اسرة شهريا والتي يتم الاستعلام عن موعد استحقاقها من خلال الرابط الالكتروني للوزارة من خلال الاتي :





- تسجيل الدخول عبر رابط وزارة التضامن .

- الضغط علي زر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه .

- ادخال الاسم والرقم القومي .

- الضغط علي زر استعلام .







