Advertisements

متوفر الآن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 21/مارس/2021 - 09:34 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
Advertisements

متوفر الآن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة 2021، اعلنت وزارة التضصامن الاجتماعي منذ ساعات قليله عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيس بوك انها ستقوم بتقديم موعد صرف مستحقات المعاش المستحق من تكافل وكرامه الي يوم الواحد والعشرون من الشهر الجاري حيث سيبدأ في الساعات الاولي من صباح الغد الموافق يوم الاحد ، وتجدر الاشارة الي ان اعمال الصرف ستكون ميسره من خلال منافذ مكاتب التضامن الاحتماعي او عبر الحسابات البنكيه المتاحة للمواطنين الذي يتقاضون اموالهم عبر استخدام الفيزا كارد ويقومون بالصرف من خلال البنوك.

معاش تكافل وكرامة 2021
تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامه والتي تم التاكد من انكباق الشروط عليهم التي قامت بوضعها وزارة التضامن الاجتماعي ليصل الدعم الي مستحقيه من محدودي الدخل والنساء الارامل والمطلقات واصحاب الاعاقات الكامله والجزئيه ، حيث يتم منحهم اعانات مادية شهريا لمساعدتهم علي الحصول علي احتياجاتهم الاساسي من ماكولات ومشروبات بالاضافه الي توفير المصاريف المدرسيه لابناء المطلقات وذلك بعد احضار قيد رسمي يثبت انتماء الطالب الي مرحله تعليميه .

خطوات الاستعلام عن معاش التضامن الاجتماعي
تقدر المنحه الماديه التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي الي المستفيدين بحوالي اربعمائة جنية لكل اسرة شهريا والتي يتم الاستعلام عن موعد استحقاقها من خلال الرابط الالكتروني للوزارة من خلال الاتي :

- تسجيل الدخول عبر رابط وزارة التضامن .
- الضغط علي زر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه .
- ادخال الاسم والرقم القومي .
- الضغط علي زر استعلام .


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021 مارس تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

هنا رابط.. خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامه 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

بالرقم القومي.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بالخطوات.. تسجيل الدخول للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بالخطوات.. تسجيل الدخول للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي فقط

برقم البطاقة.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 دفعة مارس (وزارة التضامن الاجتماعي)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار