السبب وراء عدم انضمام نجم الزمالك لمنتخب مصر

أوضح مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم، السبب وراء عدم استدعاء يوسف أوباما لاعب الزمالك، للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر، يونس الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.





وأشار مسئولو المنتخب في تصريحات صحفية، أن طريقة يوسف أوباما لا تتناسب مع حسام البدري مدرب المنتخب، حسب مايرى الأخير، مؤكداً أن محمد فاروق لاعب بيراميدز يتفوق عليه.





وكشف أن فاروق يحظى بثقة حسام البدري، خاصة بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه، سواء في مباريات الدوري الممتاز، أو منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية مع نادي بيراميدز.





وأكد مسئولو المنتخب أن عدم ضم أوباما لا يعني أنه خارج حسابات البدري بشكل نهائي، ولكن باب المنتخب مفتوح لأي لاعب، بشرط الاجتهاد والالتزام داخل وخارج الملعب مع فريقه، موضحاً أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري يراقب أداء جميع اللاعبين المحترفين والمحليين.



