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قريبا.. إيطاليا تبدأ اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، إنها ستبدأ قريبًا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

 

وأعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي، نيكولا دزينغاريتي، عن إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح سبوتنيك V فى معهد سبالانتساني.

 

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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