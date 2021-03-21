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يوم عيد الام 2021 happy mother`s day الاحتفال والتهنئة بـ "عيد ست الحبايب" المنتظر لدول العالم

الأحد 21/مارس/2021 - 09:42 ص
عيد الام 2021
عيد الام 2021
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يوم عيد الام 2021 happy mother`s day الاحتفال والتهنئة بـ "عيد ست الحبايب" المنتظر لدول العالم

الآن نحن مع أفضل مناسبة ينتظرها الجميع من العام للعام وهي عيد الأم 2021، حيث يتم تكريم عدد كبير من الأمهات المثاليات في هذا اليوم، ويٌقدم الأبناء الهدايا تعبيراً عن مدى حبهم لأمهم وتقديراً على مجهودها وتضحياتها العظيمة التي قدمتها في سبيل تربيتهم، ويختلف الاحتفال بعيد الأم من شخص إلى أخر ومن دولة إلى أخرى وفقاً للعادات والتقاليد التي يتبعونها، لذا سنستعرض معكم عبر هذه المقالة صاحب فكرة عيد الأم وسبب الاحتفال به.

عيد الأم 2021
احتفل أنا جارفيس في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الأم عام 1908، ويرجع السبب وراء تفكيره في الاحتفال بيوم الأم كما كان يسميه هو نظراً إهمال عدد كبير من الأبناء لأمهاتهم وعدم السؤال عليهن لذا يكون هذا اليوم تذكير لهم وتقديم الهدايا لهن وزيارتهن وقضاء وقت ممتع معهن.

يوم الأم العالمي
يتم الاحتفال بعيد الأم في جميع أنحاء العالم، ويختلف تاريخ الاحتفال بهذه المناسبة من دولة إلى أخرى، ولكن معظم الدول العربية مثل “مصر، الكويت، الأردن، الإمارات” وغيرها من الدول تخصص يوم 21 مارس من كل عام للاحتفال بمناسبة عيد الأم، ونلاحظ في هذا اليوم بأنه يكون هناك تخفيضات كبيرة على معظم المنتجات في جميع المحلات والمولات.

happy mother`s day
مع قدوم يوم 21 مارس يتساءل عدد كبير من الأشخاص بشأن حكم الاحتفال بعيد الأم، حيث انقسم علماء الدين إلى من يرى أن الاحتفال به أمر جائز شرعاً حيث إنه يعبر فيه الأبناء عن بر أمهاتهم، وهناك جانب أخر من العلماء رأوا بأنه غير جائز شرعاً الاحتفال به هو عبارة عن تقليد للدول الغربية فقط لا غير.

مع قدوم يوم الواحد والعشرون من مارس من كل عام، نتوجه بتقديم التهنئة لأمهات العالم، بيوم الأم العالمي، وعيد الأم يعتبر من أهم الأمور وأبسطها لتقدير دور الأمر في الحياة، حيث تعتبر الأم هي الكيان بالمنزل، والأمر الذي لا غنى عنه بالنسبة للأب وبالنسبة للأبناء.

يوم عيد الام 2021 happy mother`s day الاحتفال والتهنئة بـ "عيد ست الحبايب" المنتظر لدول العالم

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