فيروس كورونا يصيب وزيرة الثقافة الفرنسية

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، إصابة وزيرة الثقافة روزلين باشلو، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزير الثقافة الفرنسية، عبر حسابها على موقع تويتر: "بعد أن ظهرت على أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتى بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت الوزير الفرنسية: "أثناء تواجدى فى العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمنى الخاص بى للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم".

وقد غادرت باشلو، العمل الوزاري منذ عام 2012، ثم عادت فى يوليو 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة.