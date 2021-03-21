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باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

الأحد 21/مارس/2021 - 09:15 ص
بوكتينيو
بوكتينيو
علي خلاف
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يخطط مسؤولو باريس سان جيرمان، لضم صفقة مميزة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة بعد توقف مفاوضات تمديد عقده.

بديل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان

تحدث تقرير صحفي فرنسي، عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن مسؤولي باريس سان جيرمان، وضعوا المهاجم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون، ضمن الصفقات المستقبلية في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة أن ممفيس ديباي لاعب ليون لا يريد الرحيل إلى باريس سان جيرمان، إلا حال رحيل كيليان مبابي أو جوليان دراكسلر بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد باريس سان جيرمان مع ممفيس ديباي لاعب ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية، لن يكلف خزينة البي إس جي كثيرًا.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ممفيس ديباي لاعب ليون، محط برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.

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