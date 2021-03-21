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مفاجأة من الزمالك عن جايمي باتشيكو

الأحد 21/مارس/2021 - 09:30 ص
باتشيكو
باتشيكو
الفجر الرياضي
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فجر إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، مفاجأة عن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم نخسر فنيا مع باتشيكو لكن لم يكن هناك انضباط بغرفة الملابس".

وأتم "كارتيرون لم يهرب، لكنه قدم استقالته ودفع الشرط الجزائي وتحدث عن الأسباب التي دفعته لذلك".

وكان الزمالك تعاقد رسميا مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للتعاون السعودي، ليحل محل البرتغالي جايمي باتشيكو.

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