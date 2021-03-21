تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد، على ملعب الأنويتا، غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.





وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: ديست، أراخوا، مينغويزا، لينغليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.



