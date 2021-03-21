Advertisements

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

الأحد 21/مارس/2021 - 09:45 ص
برشلونة
برشلونة
محمد سامي
Advertisements
يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد، على ملعب الأنويتا، غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيغن.
خط الدفاع: ديست، أراخوا، مينغويزا، لينغليت، جوردي ألبا.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشكيل برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار