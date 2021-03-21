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الأمطار الغزيرة في شرق أستراليا تتسبب في أسوأ فيضانات منذ 50 عامًا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشرقي للبلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع تسببت في أسوأ فيضانات منذ نصف قرن في بعض المناطق، مما أجبر الآلاف على إخلاء مئات المنازل وإلحاق أضرار بها.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان إن الأمطار الغزيرة في الولاية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا حيث يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، كانت أسوأ مما كان متوقعًا في البداية، خاصة في المناطق المنخفضة في شمال غرب سيدني. وقال بريجيكليان في إفادة تلفزيونية: "بالأمس، كنا نأمل أن يكون حدثًا واحدًا في كل 20 عامًا، والآن يبدو أنه حدث واحد من كل 50 عامًا".

صدرت أوامر للناس في أجزاء من شمال غرب سيدني بالفرار من منازلهم في منتصف الليل حيث تسببت المياه سريعة الحركة في دمار واسع النطاق. في وقت متأخر من يوم الأحد، طُلب من حوالي 1000 شخص إخلاء منازلهم، بعد أن قال بريجيكليان إنه قد يُطلب من حوالي 4000 شخص مغادرة منازلهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي حركة المياه سريعة تفكك المنازل وتبتلع الطرق وتحطم الأشجار وتضرر البنية التحتية للطرق. تقدر خدمات الطوارئ العدد الإجمالي للمنازل المتضررة بـ "المئات". وتم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في جميع أنحاء الولاية بينما ألغت العديد من المدارس الدراسة يوم الاثنين.

أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون في منشور على فيسبوك عن مساعدة مالية فدرالية للمتضررين. وتأتي الفيضانات في تناقض صارخ مع حرائق الغابات المدمرة التي ضربت أستراليا في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، عندما احترق ما يقرب من 7 ٪ من أراضي نيو ساوث ويلز.

كانت مخاطر الفيضانات وتحذيرات الإخلاء موضع التنفيذ لحوالي 13 منطقة في نيو ساوث ويلز، بما في ذلك هنتر، إحدى مناطق النبيذ الرئيسية في أستراليا. وانسكب العديد من السدود، بما في ذلك وراجامبا، مصدر المياه الرئيسي في سيدني، مما تسبب في ارتفاع منسوب الأنهار.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن هطول الأمطار سيستمر لعدة أيام. واستجابت أطقم الطوارئ لحوالي 6000 طلب مساعدة منذ بدء هطول الأمطار يوم الخميس، بما في ذلك ما يقرب من 700 نداء مباشر للإنقاذ من الفيضانات.

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