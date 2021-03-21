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مصادر يمنية: التحالف العربي يستهدف مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وعمران والحديدة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:53 ص
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
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أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن ضربات جوية عنيفة للتحالف العربي استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وعمران والحديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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مواقع الحوثيين اليمن الحوثيين التحالف العربي

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