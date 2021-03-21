Advertisements

مصادر يمنية: التحالف العربي يستهدف مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وعمران والحديدة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:53 ص
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
Advertisements

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن ضربات جوية عنيفة للتحالف العربي استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وعمران والحديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ أقل من ساعتين

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 12 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

توهج نجم الأهلي يمنعه من الرحيل.. وشرط وحيد يغير الخطة

منذ حوالي 12 ساعة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

خاص لـ "الفجر".. وكيل كارتيرون يتسبب في أزمة كبرى داخل الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

05:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار