مصادر يمنية: التحالف العربي يستهدف مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وعمران والحديدة

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، عن ضربات جوية عنيفة للتحالف العربي استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وعمران والحديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.