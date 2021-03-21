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سعر الدولار اليوم الأحد 21-3-2021 مقابل الجنيه المصري

الأحد 21/مارس/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الأحد 21 -3-2021 بجميع البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقتبل الجنيه خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم  الأحد 21-3-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 


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