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"كيودو": وزيرا الدفاع الياباني والأمريكي يؤكدان التعاون بشأن تايوان

الأحد 21/مارس/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أفادت وكالة أنباء كيودو، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر حكومية متعددة أن وزيري الدفاع الياباني والأمريكي اتفقا في اجتماعهما الأسبوع الماضي على التعاون الوثيق في حالة وقوع صدام عسكري بين الصين وتايوان.

طرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن القضية عندما التقى بوزير الدفاع الياباني نوبو كيشي يوم الثلاثاء على الرغم من عدم وجود نقاش حول تفاصيل كيفية تنسيق البلدين للاستجابات لمثل هذه الطوارئ، حسبما ذكرت المنصة الإخبارية. وقالت كيودو إن اليابان امتنعت تاريخيا عن التعليق على حالات الطوارئ المحتملة في تايوان فيما يتعلق بالصين وما زال موقفها "تشجيع الحوار من أجل حل سلمي للتوترات عبر المضيق".

التقى أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنظرائهما في طوكيو الأسبوع الماضي في أول زيارة خارجية يقوم بها كبار أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن. وفي بيان مشترك صدر مع اليابان، قال أوستن وبلينكين إن "سلوك الصين، عندما يتعارض مع النظام الدولي الحالي، يمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية للتحالف والمجتمع الدولي".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سفارة الولايات المتحدة في اليابان. ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن وزارة الدفاع اليابانية للتعليق.

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