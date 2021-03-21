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هشام ماجد وكريم فهمي ونادر حمدي يشاركان في بطولة كأس مكادي هايتس لكرة القدم

الأحد 21/مارس/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك الفنانون هشام ماجد وكريم فهمي ونادر حمدي في الاحتفالية التي أقيمت في ختام بطولة كأس مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات والتي انتهت فعالياتها مساء أمس السبت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، بهدف دعم جهود الدولة في تنشيط ودعم السياحة المصرية.

اقيمت التصفيات النهائية للبطولة في مدينة مكادي هايتس إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر الواقعة على خليج مكادي بمحافظة البحر الاحمر، وشهدت البطولة على مدار ثلاثة اسابيع منافسات بين أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون 30 فريقًا للرجال و10 فرق للسيدات، حيث يشارك أكثر من 400 لاعب ولاعبة تبدأ أعمارهم من سن 18 عاما.

وكانت الأدوار التمهيدية للبطولة بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، ثم نادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس الجاري، ومن المقرر أن تلتقي الفرق الفائزة في البطولة بفريق يضم عدد من المشاهير من الفنانين ولاعبي كرة القدم في مباراة ودية، إلى جانب تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية.

من جانبه توجه تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس بالشكر لوزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، على دورهم الكبير في رعاية هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الأندية الكبيرة التي استقبلت ملاعبها الأدوار التمهيدية من البطولة.

وقال إن هذه البطولة ترسم صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات، بما يساهم في خروجها بشكل متميز على كافة المستويات، ويحمل رسالة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية خاصة منطقة البحر الأحمر وخليج مكادي، إضافة الى دعم جهود الحكومة لوضع السياحة الرياضية ضمن أجندة السياحة المصرية.

وأضاف: «تمتلك مدينة مكادى هايتس كافة الإمكانيات والتجهيزات من بنية تحتية ومساحات شاسعة وخدمات متميزة، إضافة إلى وسائل الترفيه المختلفة، والجو المعتدل طوال العام لإقامة الفعاليات الرياضية والأحداث المختلفة التي تهدف إلى تنشيط السياحة في هذه البقعة الساحرة من أرض مصر. وساهم في ذلك أيضاً الرؤية البانورامية التي تتمتع بها المدينة بفضل ارتفاع المنسوب الطبيعي لأرضها الذي يصل إلى 78 متر عن سطح البحر، وموقعها الاستراتيجي بخليج مكادي بالبحر الأحمر الذي يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي».

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