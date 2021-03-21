الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية على القاهرة (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وأن يكون حارا أيضًا على جنوب سيناء مع رياح نشطة.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.





وتتوقيع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا ليلا على الأنحاء كافة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:





القاهرة العظمى 34 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 16.

سيوة العظمى 34 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 19.

دمياط العظمى 34 والصغرى 19.

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 21.

السويس العظمى 34 والصغرى 21.

العريش العظمى 33 والصغرى 19.

طابا العظمى 29 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 22.

الغردقة العظمى 34 والصغرى 24.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 21.

المنيا العظمى 37 والصغرى 20.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 20.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 21.