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متظاهرو ميانمار يعبرون عن استيائهم من تحذير المجلس العسكري "بالتهديدات الخارجية"

الأحد 21/مارس/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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واصل المتظاهرون في ميانمار معارضتهم الثابتة للحكم العسكري، اليوم الأحد، على الرغم من ارتفاع عدد القتلى على أيدي قوات الأمن حيث بدا المجلس العسكري عازمًا بنفس القدر على مقاومة الضغوط الخارجية المتزايدة لتقديم تنازلات.

وقُتل رجل وأصيب عدد آخر عندما فتحت الشرطة النار على مجموعة أقامت حاجزًا في بلدة مونيوا بوسط البلاد، بحسب ما قال طبيب هناك بينما أصدرت جماعة مجتمعية مكالمة على فيسبوك للتبرع بالدم. وأجبر العنف الناس العازمين على مقاومة العودة إلى الحكم العسكري بعد عقد من الخطوات المبدئية نحو الديمقراطية على التفكير في طرق جديدة لاتخاذ موقفهم.

نظم المتظاهرون في ما يقرب من 20 مكانًا في جميع أنحاء البلاد احتجاجات على ضوء الشموع ليلة السبت وحتى الأحد، من مدينة يانغون الرئيسية إلى المجتمعات الصغيرة في ولاية كاشين في الشمال وبلدة كاوثونج الواقعة في أقصى الجنوب، وفقًا لإحصاءات منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي..

أظهر مقطع فيديو نشرته بوابة ميزيما الإخبارية مئات الأشخاص في مدينة ماندالاي الثانية، ومن بينهم العديد من العاملين الطبيين الذين يرتدون معاطف بيضاء، ساروا قبل شروق الشمس في "احتجاج الفجر". وهتف الحشد "فشل النظام العسكري، قضيتنا... الديمقراطية الفيدرالية، قضيتنا" بينما بدأت السماء تشرق وتنادي الطيور من الأشجار التي تصطف في الشوارع المهجورة.

وانضم إلى المتظاهرين في بعض الأماكن رهبان بوذيون يحملون الشموع بينما استخدم البعض الشموع لرسم شكل التحية ثلاثية الأصابع. وخرج آخرون في وقت لاحق يوم الأحد، بمن فيهم المتظاهرون في مونيوا، حيث فتحت الشرطة النار. وسمع صرخات بعض الناس وهم يقولون "قناص، قناص" في مقطع فيديو بعد وقت قصير من إصابة الرجل برصاصة في رأسه ودوي المزيد من الطلقات. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم المجلس العسكري لكنه قال في السابق إن قوات الأمن استخدمت القوة عند الضرورة فقط.

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