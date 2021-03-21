تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد نتنياهو قبل الانتخابات

تظاهر آلاف الإسرائيليين خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، أمس السبت، مطالبين بإنهاء قيادته قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات الرابعة في البلاد خلال عامين. وخرج المتظاهرون في الشوارع التي أغلقتها الشرطة أمام حركة المرور وهم يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويرددون هتافات لاستبدال المحافظ البالغ من العمر 71 عاما.





وكان الحشد أكبر من العديد من الاحتجاجات السابقة المناهضة لنتنياهو خلال العام الماضي، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عددها بلغ حوالي 20.000. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يظهر حزب ليكود اليميني باعتباره أكبر حزب في اقتراع 23 مارس، إلا أن استطلاعات الرأي لا تتوقع فائزًا واضحًا بأغلبية في البرلمان أو قادر على تشكيل حكومة - على غرار الانتخابات الثلاثة السابقة.





وقد تصاعد الضغط في الفترة التي تسبق الانتخابات على نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد ويتهمه منتقدوه بسوء إدارة جائحة فيروس كورونا. ويأمل نتنياهو أن نجاح برنامج التطعيم السريع لحكومته ضد كوفيد -19، والذي سمح بفتح جزء كبير من الاقتصاد بعد ثلاث عمليات إغلاق، إلى جانب سلسلة من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، سوف يمنحه الدفعة اللازمة لتأمين الأغلبية في البلاد. البرلمان.



