موعد مباراة روما ضد نابولي في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية غدا مواجهة روما ونابولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب الأولمبيكو معقل ذئاب العاصمة الإيطالية.





وتنطلق المباراة المثيرة والمرتقبة بين الفريقين في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.





ويسعى روما للثأر من هزيمته في مباراة الذهابا بأربعة أهداف نظيفة والفوز بالمباراة وتحقيق المركز الرابع مؤقتا وانتظار تعثر منافسه أتلانتا والعودة مرة أخرى إلى الصراع على التأهل إلى البطولات القارية في الموسم المقبل. وعلى نفس الجانب، يسعى نابولي بقيادة جاتوزو أيضًا إلى هدف روما مما يجعل المباراة قوية ومثيرة بجميع المقاييس.





يحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 26 مباراة خاضها حتى الآن بينما يحتل روما المركز السادس بنفس رصيد نقاط نابولي (50 نقطة) ولكن من 27 مباراة.





وستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي باللغة العربية في الشرق الأوسط ببث المباراة، حيث حددت المجموعة قناة بي إن سبورت 3 لبث المباراة وسيعلق عليها أحمد الطيب.



