Advertisements

موعد مباراة روما ضد نابولي في الدوري الإيطالي

الأحد 21/مارس/2021 - 10:17 ص
روما
روما
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يترقب عشاق الكرة الإيطالية غدا مواجهة روما ونابولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ملعب الأولمبيكو معقل ذئاب العاصمة الإيطالية.

وتنطلق المباراة المثيرة والمرتقبة بين الفريقين في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ويسعى روما للثأر من هزيمته في مباراة الذهابا بأربعة أهداف نظيفة والفوز بالمباراة وتحقيق المركز الرابع مؤقتا وانتظار تعثر منافسه أتلانتا والعودة مرة أخرى إلى الصراع على التأهل إلى البطولات القارية في الموسم المقبل. وعلى نفس الجانب، يسعى نابولي بقيادة جاتوزو أيضًا إلى هدف روما مما يجعل المباراة قوية ومثيرة بجميع المقاييس.

يحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة من 26 مباراة خاضها حتى الآن بينما يحتل روما المركز السادس بنفس رصيد نقاط نابولي (50 نقطة) ولكن من 27 مباراة.

وستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي باللغة العربية في الشرق الأوسط ببث المباراة، حيث حددت المجموعة قناة بي إن سبورت 3 لبث المباراة وسيعلق عليها أحمد الطيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نابولي روما اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

مفاجأة من الزمالك عن جايمي باتشيكو

منذ ساعة و 25 دقيقة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يومين

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 ص

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

10:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار