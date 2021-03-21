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رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير العمل .
 
وتفقد المهندس عادل النجار، الموقف التنفيذي لمأخذ المياه العكرة بالعياط، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 400ألف م3/ يوم بنسبة إنجاز 100%، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400ألف م3/يوم حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 85%، ويهدف المشروع لتوفير المياه النقية لمدن (6أكتوبر- حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة). 
 
كما تفقد المهندس عادل النجار، الموقف التنفيذي لمحطة محولات العياط، جهد 66/11 ك.ف بطاقة  ٣*40 م.ف.أ، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 88%، والمشروع يتم تنفيذه على مساحة 3150 م٢، ويشمل مبنى الـ٦٦ ك.ف بالنظام التقليدي، ومحولين بقدرة 40 م.ف.أ، ومبنى الكنترول وصالة الـ 11 ك.ف، وسورا خارجيا وأبراج حراسة حول أرض المشروع، وأعمال الموقع العام. 
 
وشدد المهندس عادل النجار، خلال جولته، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

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