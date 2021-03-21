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إحدى ساكنات دار المسنين: كورونا حرمنا من الاحتفال بعيد الأم (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت ماما عائشة، إحدى ساكنات دار المسنين، إن الدار كانت تحرص دائمًا على عمل حفلات وزيارات للأمهات بمناسبة عيد الأم، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد، حالت دون ذلك.

وأضافت ماما عائشة، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دار المسنين، يهتم بساكنات الدار اهتمام كبير، خوفًا عليهن من عدوى فيروس كورونا، وهو ما تسبب في منع الاحتفال بعيد الأم بداية من العام الماضي.

وتابعت أن قبل كورونا، كانت السيدات تحرص على التجمع للحديث بشكل فكاهي أو بعض الأمور الأخرى يوميًا، بينما بعد جائحة كورونا، أصبح التجمع قليلًا، بالإضافة إلى أن الزيارات باتت صعبة، متمنية في عيد الأم أن تكون مصر بخير وتنتهي جائحة كورونا في أقرب وقت.

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