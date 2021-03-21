آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد نجمه

كشف نادي الزمالك حقيقة رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي في نهاية الموسم الجاري.





وقال إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مجلس الإدارة يعمل بشفافية ونصدر بيانات لذلك نظهر بالإعلام بشكل قليل، كما أن عصام سالم المتحدث الاعلامي لنا لم يتقاضى اجرا وتعرض لضغوط وهجوم كبير خلال عمله لذلك قرر الرحيل".





وأكمل: "فرجاني ساسي لم يوقع لأي ناد آخر، يرغب في الاستمرار بالفريق، فهو لاعب محترف ولديه انتماء لنادي الزمالك".





وأتم: "المفاوضات مستمرة مع وكيله وليس مع ساسي مباشرة، وأي فروق مادية بأي فريق تؤدي لنوع من الغيرة بين اللاعبين وهذه كانت تحديات أمامنا".



