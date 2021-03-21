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"وحشتني كل تفصيله كانت بينا".. بهذه الكلمات هالة صدقي تتذكر والدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة هالة صدقي على الاحتفال بعيد الأم، مُتذكرة والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هالة صدقي صورة لوالدتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"صباح الخير يا مولاتي ، يا ماما يا أمه يا اماتي ، سلامتي احتراماتي قبلاتي ، وحشتيني ووحشني كل تفصيله كانت بينا ، الله يرحمك يا جميلة الجميلات".

وتابعت هالة صدقي قائلة :"اوعوا تزعلوا أمهاتكم واللي مزعلها يروح جري يبوس إيدها ورجلها ويصالحها، آخر حب حقيقي، كل سنه وأمهات الدنيا بخير ".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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